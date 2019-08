Saksamaa alastikultuur hääbub

Nudism on aastakümneid iseloomustanud Saksamaad samamoodi nagu suvised grillipeod või õllejoomine. Saksamaal loodi maailma esimene Eesti Naturistide Ühing, tänase päevani on riigis kümneid alastikultuuri väärustavaid keskusi, kus saab harrastada alasti joogat, alasti matkamist ja alasti sulgpallimängimist.

Paraku tõdevad nudistide ühingud, et alastikultuuri ähvardab hääbumine. Nudistide ühingusse kuuluvate inimeste arv on igal aastal langenud umbes kahe protsendi võrra. Veekeskused, mis varem innukalt alastiviibimist peale surusid, soovitavad inimestel end nüüd ujumisriietega katta või lausa keelavad keskuses alasti viibimise.

Kui varem kandis Saksamaa uhket tiitlit, et kogu elanikonna kohta on riigis kõige rohkem inimesi, kes päevitavad alasti, siis nüüd on tiitel kaotatud naaberriigile Austriale. Põhjuseks see, et üha enamates randades on ujumisriiete kandmine muudetud kohustuslikuks.