Venemaa paigaldas Norra piiri lähedale raketisüsteemi

Sredni poolsaarele paigaldatud raketisüsteem asub linnulennult vaid 35 kilomeetri kaugusel Norra ja Venemaa maismaapiirist ning 70 kilomeetri kaugusel Vardø radarist. Vardø radar on Norra luureametile kuuluv radarisüsteem, mis on pikka aega pingestanud Venemaa ja Norra julgeolekualaseid suhteid.

Alles mais ütles Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova, et Venemaa võtab kasutusele vastumeetmed ja rajab Vardø radarist moodsama ning uuema süsteemi.

«Mulle paistab ilmselge, et sõjaväelisi ettevalmistusi Venemaa lähedal või teiste riikide piiride lähedal ei ole võimalik eirata,» ütles Zahharova. «Eeldatavasti võtame vastuseks kasutusele meetmed, et tagada enda julgeolek.»

Norra piiri lähedale paigaldatud raketisüsteem SSC-3 on mobiilne raketisüsteem, mis võeti kasutusele pärast 2004. aastat. See on varustatud laevatõrjerakettidega Kh-35, ent süsteemi saab kasutada ka maismaa-sihtmärkide vastu.