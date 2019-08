Video: Venemaa katsetas tulevast ründedrooni

Videos on näha lennumasina starti, lendu ja maandumist. Väidetavalt kestis lend üle 20 minuti, mille vältel tegi droon 600 meetri kõrgusel mitu tiiru ümber lennuvälja.

Ohhotniku tehnilisi näitajaid pole seni avalikustatud, kuid teada on, et lennumasina maksimaalne stardimass on 20 tonni. Interfaxi teatel peaks Ohhotnik tulevikus hakkama lahinguoperatsioonidel tegutsema koos viienda põlvkonna hävitajaga Su-57.