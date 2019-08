Teadlased: kuumalained tapavad koralle arvatust kiiremini

Teadlastele oli varemgi teada, et maakera soojenemisest tingitud mereveetemperatuuri tõus võib korallrahusid «pleegitades» neid tõsiselt kahjustada - kuumus tapab koralle katvad ja toitvad vetikad.

Korduvad pleegitamised nagu Austraalia Suures Vallrahus 2016. ja 2017. aastal võivad koralli viimaks tappa, kuid see protsess võtab kuid ja aastaid. Kui merevesi jaheneb, hakkavad korallid taastuma.

Uus-Lõuna-Walesi ülikooli teadlased on aga välja selgitanud, et kuumalained meres võivad korallide tugistruktuuri sedavõrd kahjustada, et organismid surevad mõne päeva või nädalaga.