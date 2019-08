Hiinale läheneb supertaifuun

Aasta neljas taifuun liigub prognooside põhjal loode suunas Hiina ranniku poole. Hiina meteoroloogiaamet on koondanud tähelepanu Zhejiangi, Fujiani, Jiangsu, Shanghai ja Shandongi provintsile.

Võimud on peatanud ennetavalt rongiliikluse Zhejiangis, Shanghais ja mujal eeldatavas tormipiirkonnas. Tuhandetele inimestele on antud hoiatud, et nad seaksid end varakult evakuatsiooniks valmis.