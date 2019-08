Majandusraskused päästavad Palestiina lambad overdamisest

Islami Eid ul-Adha püha eel ostavad moslemid kogu maailmas hoogsalt kariloomi, sest usupüha üks osa on ohverdamine. Sel aastal terendab Palestiinas paljudele lammastele aga pääsemine, sest majandusraskused on piirkonda rängalt tabanud ja inimestel pole loomade ostmiseks raha. Usupüha algab sel pühapäeval.

Lammaste ohverdamiseks ostmata jätmine omakorda tähendab, et lambakasvatajate äri ei õitse.

Valitsusasutuste töötajatele on mitme kuu vältel makstud vaid pool neile ette nähtud palgast, sest Iisraeli ja Palestiina valitsuste vahel toimuvad vaidlused. Ent just valitsusasutuste töötajatel on oluline roll kohalike kaupmeeste toetamisel.