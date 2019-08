USA taunis oma diplomaadi kohtumiste kajastamist Hiina meedias

«Hiina meediakajastused meie diplomaadi kohta Hongkongis on muutunud vastutustundetust ohtlikuks. See peab lõppema,» ütles välisministeeriumi eestkõneleja Morgan Ortagus.

Hiina välisministeerium väljendas «sügavat rahulolematust» USA diplomaatide tegevuse suhtes viidates kohaliku meedia informatsioonile, et Hongkongi USA konsulaadi poliitikaosakonna ülem Julie Eadeh ja teised diplomaadid on kohtunud opositsiooniaktivistidega.

«Mis puudutab teabevaldkonda, on meil kavas Hiina ametivendadega konsultatsioonid. Arvan, et need tulevad lähiajal ja me käsitleme seal seda küsimust,» ütles Zahharova.