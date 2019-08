Lõuna-India tulvades hukkunute arv kerkis pea 150-ni

Enim sai kannatada Kerala osariik, kus sai surma vähemalt 67 inimest. Osariik on väga menukas turistide seas, sest seal on piltilusad rannad ja mägikuurordid.

«Osariigi 14 piirkonnas asuvasse 1318 abilaagrisse on toimetatud vähemalt 165 000 inimest,» ütles kõrge Kerala politseinik uudisteagentuurile AFP.

Hukkunute arv tõusis ka kõrvalasuvas Karnataka osariigis, kus on kinnitatud andmeil surma saanud vähemalt 34 inimest.

«Veel vähemalt 14 inimest on kadunud. Oleme päästnud umbes 480 000 inimest ja rohkem kui 50 000 looma. Lisaks seadsime üles umbes 1100 abilaagrit, kus on üle 300 000 inimese,» ütles üks Karnataka valitsuse ametnik.

Tema sõnul on tulvaveed kahjustanud või läbimatuks teinud vähemalt 136 teed ja maanteed.

«Vihm on andnud ülesvoolu asuvas Maharashtra osariigis järgi, kuid mõnesse piirkonna veehoidlasse on voolanud rekordhulk vett ning need (veehoidlate väravad) tuleb avada,» lisas ametnik.