Islamiriik lubas hoogustada rünnakuid Süüria idaosas

Süürias on Islamiriik taas pead tõstmas ja taastamas oma võitlusvõimet sissirühmitusena, selgus teisipäeval USA kaitseministeeriumi raportist. Pühasõdalased kasutavad ära kohalike jõudude nõrkust ja on kinnistanud oma seisundit ka naaberriigi Iraagi mässuliste rühmituste seas.

«Hoolimata oma territoriaalse niinimetatud kalifaadi kaotusest, on Islamiriik taastamas Iraagis ja Süürias oma terroriorganisatsiooni võimekust,» märgiti Pentagoni peainspektori büroo raportis.

Osaliselt on see tingitud sellest, et «džihadistide vastu sõdivad kohalikud jõud ei ole võimelised korraldama pikemat aega kestvaid operatsioone, mitut operatsiooni korraga ega hoidma enda käes pühasõdalastest puhastatud alasid,» lisati hinnangus.