USA justiitsministri sõnul oli Epsteini vanglas mitmeid ebakohti

"Föderaalne Juurdlusbüroo ja vanglaameti peainspektor tegelevad just sellega. Me kavatseme selgeks teha, mis seal juhtus ja võtta süüdlased vastutusele," sõnas Barr.

Väljaanded Washington Post ja New York Times kirjutasid pühapäeval, et Epsteini valvanud valvurid olid ületööst väsinud.

Epsteini enesetapp on kaasa toonud uue vandenõuteooriate laine, millele annavad hoogu tema sidemed sinivereliste, poliitikute ja teiste prominentidega. Vandenõuteoreetikud tulid laupäeval pärast surmateadet kiirelt lagedale väidetega, et Epsteini surm ei olnud enesetapp, või et ta on sootuks elus.