USAs tõusid müügihitiks kuulikindlad seljakotid

Guardian kirjutab, et lapsevanematel on kadunud lootus, et poliitilisel tasandil suudetaks relvaseadust märkimisväärselt muuta ning seetõttu otsitakse ise võimalust, mis annaks lastele kindlama võimaluse koolitulistamine üle elada.

Kuulikindlaid seljakotte tootvad Bullet Blocker, TuffyPacks ja Guard Dog Security teatasid, et viimaste massitulistamiste järel suurenes nende toodete müük märkimisväärselt. Müük kasvas ka eelmise aasta Parklandi koolitulistamise järel. Guard Dog Security alustas eriliste seljakottide tootmist pärast 2013. aasta Sandy Hooki algkooli tulistamist.

Guard Dog Security kuulikindlad seljakotid. FOTO: Teresa Crawford / AP

«Näeme alati, kuidas tulistamistele järgnevatel päevadel ja nädalatel müük kasvab,» ütles TuffyPacksi ettevõtte juht Steve Naremore, kelle ettevõtte müük kasvas eelmisel nädalal 300 protsendi võrra.

Hiljuti tuli neil müügilt eemaldada Disney-teemalised tooted, sest multifilmide tootja polnud selleks vastavat luba andnud.

Neljas ettevõte ArmorMe alustas müügiga sel aastal. «Seljakott on eelkõige disainitud stiilse ja ilusana. Sellel on kuulide eest kaitset pakkuvad paneelid, mis suurendavad ellujäämisvõimalust,» ütles ettevõtte esindaja Gabi Siboni New York Timesile.

On vähe tõestust, kas 100-500 dollarit (89-446 eurot) maksvad seljakotid tulistamise korral ka päriselt efektiivseks osutuvad. Mõnda tootjat on ka kritiseeritud selle eest, et kasutatud materjale reklaamitakse kui kuulikindlaid.

Guard Dogi esindaja Yasir Sheikh ütles Timesile, et nende toode pole kuigivõrd efektiivne poolautomaatrelvade vastu, mida on hiljutistes tulistamistes kasutatud.