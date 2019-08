Leetritesse haigestumine on maailmas kolmekordistunud

Seni on tänavu maailmas registreeritud 364 808 leetritesse haigestumist. Mullu samal ajal oli neid 129 239.

«See on kõrgeim (registreeritud arv) alates 2006. aastast,» ütles WHO kõneisik Christian Lindmeier Genfis ajakirjanikele. Arv on eriti murettekitav, sest arvatavalt saavad võimud maailmas leetrijuhtumist teada vaid ühel korral kümnest, märkis WHO.

Leetrid on väga nakkavad, kuid vaktsiiniga kergesti ennetatavad. Vaktsineerimiste arv aga langeb ning WHO on viimstel kuudel löönud selle pärast korduvalt häirekella. Osaliselt on languse taga väärarusaam, et MMR-vaktsiinid põhjustavad autismi. WHO märkis, et vaktsiini tegemata jätmise põhjused on kogukonniti ja riigiti erinevad. Kohati on probleem ligipääsu puudumine vaktsiinidele ja tervishoiule, mujal aga väärinfo vaktsiinide kohta ja teadmatus.

Kõige enam registreeriti haigestumisi Kongo Demokraatlikus Vabariigis, Madagaskaril ja Ukrainas, teatas WHO. Madagaskaril registreeri kuue kuuga 127 500 juhtumit. Nüüdseks on haigestumine aga tänu erakorralisele vaktsineerimisprogrammile aeglustunud.

Haigestumine on hüppeliselt kasvanud üle terve maailma, kuid kõige hullem on olukord Aafrikas, kus juhtumite arv on aastaga kasvanud suisa 900 protsenti. Vaikse ookeani lääneosas on haigestumiste hulk kerkinud 230 protsenti. Sel aastal on suured haiguspuhangud tabanud Angolat, Kameruni, Tšaadi, Kasahstani, Nigeeriat, Filipiine, Sudaani, Lõuna-Sudaani ja Taid.

Ühendriikides on registreeritud 1164 juhtu, võrreldes mullu terve aasta 372 haigestumisega. See on veerandsajandi rekord.