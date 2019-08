Trudeau lubab teha tulirelvade kättesaamise riigis raskemaks

«Hiljutised tulistamised on rõhutanud vajadust tervemõistusliku tulirelvapoliitika järgi,» lausus peaminister.

«Vajame tegusid. Aga linnapea Tory ja mina oleme ühel meelel, et sellest probleemist me ennast välja vahistada ei saa.»

Kuigi tulirelvavägivald on Kanadas harvem ja tagasihoidlikum kui kõrvalasuvas USA-s, siis on see ikkagi saamas eelseisvate valimiste üheks põhiteemaks. Liberaalide põhirivaal Konservatiivne Partei tahab probleemi lahendada tulirelvadega toime pandud kuritegude karistuste karmistamisega.