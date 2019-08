Pelosi sidus USA-ÜK kaubandusleppe Suure Reede leppe austamisega

«Mis tahes kuju see ka ei võtaks, Brexitil ei tohi lubada ohustada Suure Reede kokkulepet, muuhulgas sujuvat piirirežiimi Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel,» lausus kongressi kõrgeim demokraat avalduses.

«Kui Brexit peaks kahjustama Suure Reede kokkulepet, ei ole mingit võimalust, et USA-Briti kaubandusleping kongressi läbib,» sõnas Pelosi.

USA riikliku julgeoleku nõunik John Bolton ütles esmaspäeval Londonis, et president Donald Trumpi valitsus tahab sõlmida Suurbritanniaga pärast selle EL-ist lahkumist kiiresti kaubandusleppe.

Brexiti kõnelustel on Põhja-Iirimaa küsimusest saanud peamine komistuskivi eelkõige seetõttu, et Suurbritannia EL-ist lahkumise korral saab Iirimaa ja Põhja-Iirimaa vahelisest piirist EL-i välispiir.

Praegu liiguvad kaubad ja inimesed sujuvalt üle Iirimaa ja Põhja-Iirimaa piiri, sest nii Iirimaa kui ka Ühendkuningriik on EL-i liikmed.

Briti parlamendis praeguseks kolm korda tagasi lükatud lahkumislepe EL-iga sisaldab Iiri kaitsemeedet, mille ülesanne on säilitada see olukord Brexitist sõltumata.

Briti peaminister Boris Johnson nõuab Iiri kaitsemeetme kõrvaldamist lahkumisleppest ja on hoiatanud, et viib Suurbritannia 31. oktoobril vajadusel leppeta EL-ist välja.

Pelosi andis kolmapäeval mõista, et vabariiklased hääletaksid USA-ÜK kaubandusleppe vastu koos tema demokraatidega, kui Brexit peaks Suure Reede rahulepet kahjustama.

USA kongressi Iirimaa sõprade saadikurühma vabariiklasest kaasesimees Pete King ütles väidetavalt, et avatud Iiri piiri ohtuseadmine on tarbetu provokatsioon, ja et vabariiklased ei kõhkleks selles küsimuses Trumpi trotsida.