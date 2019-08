Briti ema suri Barbadosel pärast põlema süütamist

Natalie Crichlow perekonna sõnul on nad «šokeeritud ja [emotsionaalselt] laastatud» pärast tema surma ning koguvad nüüd raha, et naise surnukeha kodumaale tagasi tuua.

44-aastane Lutonis sündinud naine läks Barbadosele, et külastada oma invaliidistunud venda. Perekonna sõnul ründas naist seni tuvastamata mees, kui Crichlow oli oma venna majas.

Mees kägistas teda ning valas seejärel tema peale põlevat ainet. Pärast seda süütas mees voodi, kus naine veel oli.

Besti sõnul suutis naine minna pärast rünnakut haiglasse, kuid suri kümme päeva pärast rünnakut 6. augustil. Naise keha katsid 75 protsendi ulatuses põletushaavad.

«Ma ei tea, miks see juhtus ja me oleme kõik šokiseisundis,» ütles õetütar.

Crichlow õetütre Ashley Besti sõnul oli naine varasemalt kaks korda saanud võitu vähist ning kaks korda üle elanud insuldi.

Avalikult geil Crichlowl oli kolm last, vanustes 10, 20 ja 25 aastat.

Tema lapsed on üles seadnud ühisrahastuslehe, et koguda 8000 naelsterlingit ema tagasitoomiseks koju. Seni on kampaania käigus kogutud juba üle 16 000 naela.

Täditütre sõnul on perekond mures, et Barbadose politsei ei ole surmaga seoses algatanud mõrva uurimist. Barbadose Stabroek Newsi sõnul on tegeleb aga politsei mehe otsimisega, kes naise põlema süütas.

Kohaliku politsei pressiesindaja sõnul ei ole aga seni ühtki inimest mõrvaga seoses kinni peetud.

Tõeline võitleja

Besti sõnul on tema jaoks arusaamatu, kuidas keegi, kes kogu elu on nii palju pidanud võtlema, kaotas oma elu sel viisil. «Ta ütles, et ta tahtis elada elu täiel rinnal, sest ta elu oli temalt varem peaaegu ära võetud.»

Perekonnasõbra Mitra Wikesi sõnul oli Crichlow tõeline võitleja ja ellujääja, keda kannustas kirg elu elamise osas.