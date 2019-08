Foto: Soomaal võis imetleda perseiidide sadu

Foto, millel on näha üht põlevat perseiidi ja ka Andromeeda galaktikat, on autori sõnul tehtud esmaspäeval Soomaa metsade vahel.

Perseiidid on meteoorivool ehk tähesadu, mis tipneb igal aastal 12. augustil ning on jälgitav kuni kaks nädalat enne ja pärast seda. Kõige paremini on tähesadu näha 11. augusti ja 14. augusti vahel ning kõige paremini on see jälgitav suurtest linnadest eemal, kus puudub linna valguskuma.