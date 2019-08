Läti komisjon peatas PNB Banka tegevuse

FKTK otsuse järgi pidi pank peatama 15. augusti kella 21-st kõikide finantsteenuste osutamise. Nende seas oli klientide maksete tegemine. See tähendab, et PNB pangakaardid, veebipank ja sularahaautomaadid ei tööta.

«Teame, et see uudis on panga klientidele ootamatu, kuid saame kinnitada, et FKTK otsib kõige mugavamat ja efektiivsemat lahendust tagatud kompensatsiooni võimalikult kiireks väljamaksmiseks klientidele panka pandud kuni 100 000 euro ulatuses,» teatas komisjoni esinaine Kristīne Černaja-Mežmale.