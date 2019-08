Prantsuse ämblikmees naasis Hongkongi rahusõnumiga

Tuntud Prantsuse ronijat Alain Robert'i nähti eile ronimas Cheung Kongi pilvelõhkuja otsa, kuhu ta kinnitas rahuplakati. Plakatil on Hongkongi ja Hiina lipud ning selle all on sümboliseeritud käepigistust.

«Võib-olla see, mis ma teen, toob kaasa pingete languse ja võib-olla toob see kaasa naeratuse. See on igatahes minu lootus,» ütles Robert meediale.