Migrandilaeva kapten hoiatas plahvatusohtliku olukorra eest pardal

Itaalia evakueeris Open Armsilt käputäie arstiabi vajavaid inimesi, kuid parempopulistlik siseminister Matteo Salvini on keelanud alusel randuda, seda hoolimata mitmete Euroopa riikide nõusolekust ülejäänud pagulased vastu võtta.

Heategevusorganisatsiooni Proactiva Open Arms opereeritava laeva kapten Marc Reig märkis, et pardalolijad, kes korjati üles pärast lahkumist kaoses Liibüast, on vaimselt murtud.

«Iga mööduva sekundiga, tiksub pomm sekundi jagu lähemale. Kas keegi lõikab läbi punase juhtme ja teeb pommi praegu kahjutuks või Open Arms plahvatab,» lausus ta Hispaania telekanalile TVE.

«See on ebainimlik. Me oleme lähedal maale ja inimesed võiksid sinna ujuda. Nad tahavad viskuda vette. See on talumatu. Nad ei suuda seda enam seedida.»

See on juba teab mitmes vastasseis Vahemerelt migrante päästva aluse ja Salvini vahel, kuid seekord on toimuva taustal ka poliitiline kriis Roomas.

Neljapäeval pöörasid tülli peaminister Giuseppe Conte ja Salvini, kes lootuses valitsus kukutada viis oma erakonna välja 14 kuud töötanud koalitsioonist.

Salvini rändevastane Põhjaliiga on eliidivastase koalitsioonipartneri Viie Tähe Liikumisega (M5S) vägikaigast vedanud terve rea küsimuste üle.

«Prantsusmaa, Saksamaa, Rumeenia, Portugal, Hispaania ja Luksemburg on öelnud mulle, et nad on valmis migrante vastu võtma,» on öeldud Conte avalikus kirjas Salvinile, kes soovib takistada vabaühenduste kõigi päästelaevade sisenemist Itaalia vetesse.

Conte sarjas teraval toonil Salvini immigratsioonipoliitika «obsessiivset keskendumist fraasile suletud sadamad».

Salvini sõnul kannab Itaalia ebaõiglast koormat esimese sadamana, kuhu Vahemerd ületavad pagulased jõuavad.

Salvini vastas Contele Facebookis: «On selge, et ilma minu otsustavuseta ei oleks Euroopa Liit sõrmegi liigutanud, jättes Itaalia ja itaallased omapead, justnagu eelmised valitsused tegid aastaid.»

ÜRO pagulasamet tervitas kokkulepet migrantide jagamise osas, kuid avaldas kahetsust selle otsuse venimise pärast.

«Inimesi ei saa jätta lõpmatuseni merele. Kiiresti on vaja ettearvatavat, piirkondlikku ja õiglast lähenemist, et ükski päästetud isik ei peaks jälle nii kauaks merele jääma,» kirjutas UNCHR Twitteris.

Salvini lahkus koalitsioonist M5S-iga möödunud nädalal lootuses kiirele umbusaldushääletusele, kuid tema plaan nurjus.

Open Armsi pardal olevate migrantide saatus on nüüd Itaalia poliitilise kriisi keskmes.

Varem sel kuul allkirjastas Salvini määruse, mis keelas Open Armsil Itaalia vetesse sisenemise, väites, et teeb seda avaliku korra kaitsmiseks.

Kuid Proactiva kaebas selle halduskohtusse, mis kolmapäeval määruse tühistas.

Seejärel allkirjastas Salvini uue määruse laeva tõkestamiseks, kuid selle blokeeeris neljapäeval M5S-i kuuluv kaitseminister Elisabetta Trenta, kes ütles end kuulavat oma südametunnistust.

Viimaste uuringute kohaselt toetab Salvinit 38 protsenti valijaskonnast.

Euroopa Komisjoni kõneisiku Vanessa Mocki sõnul toetab komisjon liikmesmaade valmisolekut migrantide ümberjagamiseks. «Komisjon on valmis aitama, kui leitakse lahendus merelt päästetud migrantide maaletulekuks. Olukord, kus isikud jäetakse merel päevadeks ja nädalateks on talumatu,» lausus ta.

Peamiselt aafriklastest migrandid Open Armsi pardal päästeti oma kipakatest paatidest varem sel kuul.