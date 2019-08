Hizbollah näitas videot laevatõrjerakettidest

Iisrael on võidelnud Iraani toetusega Hizbollah' vastu mitmes konfliktis, viimati 2006. aasta 34 päeva kestnud suvesõjas. Viimases sõjas sai surma üle 1200 liibanonlase, peamiselt tsiviilisikud, ja üle 160 iisraellase, valdavalt sõdurid, kuid Iisraelis peavad paljud seda sõda läbikukkumiseks, sest Hizbollah'd ei õnnestunud alistada.

Iisraeli ametnikud on alates toonasest sõjast korduvalt hoiatanud, et šiialiikumisel on mitmesaja kaugmaaraketi suurune relvaarsenal, mille ta võib konflikti korral Iisraeli vastu käiku lasta.

Neljapäeva õhtul näitas Hizbollah' telekanal teadmata asukohas metallkonteineritesse paigutatud vähemalt viit väidetavat laevatõrjeraketti, mille peale oli kantud liikumise embleem.

Hizbollah' mereväekomandör Haj Jalal ütles neljapäeval rühmituse telekanalile Al-Manar, et videos nähtud raketid on sama tüüpi kui need, mida kasutati 2006. aastal ühe Iisraeli mereväe tähtsaima sõjalaeva INS Haniti ründamiseks.

Sõjalaeva rünnati Liibanoni pealinna Beiruti ranniku lähedal 2006. aasta juulis ning selles sai surma neli Iisraeli sõdurit ning tõsiselt kahjustada laev ise.

See oli esimene rünnak Iisraeli sõjalaevade vastu aastakümnete jooksul ja Hizbollah tähistas seda suure võiduna. Hilisem Iisraeli juurdlus selgitas välja, et kuna Iisraeli sõjavägi ei uskunud, et Hizbollah' kasutuses võiks selline keeruline sõjatehnika olla, ei lülitanud mereväelased sisse laeva raketitõrjesüsteeme.

Telekanal näitas neljapäeval ka väidetavat Iisraeli sõjalaeva ründamise videot.

Alates 2006. aastast on Iisrael gaasileiukohtade avastamise tõttu oma vetes suurendanud investeeringuid uutesse sõjalaevadesse staatiliste gaasiplatvormide kaitseks.

Haj Jalal ütles Al-Manarile, et laevatõrjearsenal on Hizbollah' jaoks oluline, sest «sionistliku vaenlase jaoks on meri majanduslik kops».

Hizbollah liider Hassan Nasrallah ütles reedel 13 aasta taguse sõja ajal Liibanoni lõunaosas Bint Jbeilis saavutatud sõjalise võidu aastapäeval telepöördumises, et 2006. aasta sõda aitas Hizbollah'l töötada välja «sõjalise süsteemi meie külade ja linnade kaitsmiseks».