Briti seadusandjad nõuavad Johnsonilt parlamendi töölekutsumist

«Meie riik on majanduskriisi veerel ja liikumas kontrollimatult leppeta Brexiti poole,» seisab kirjas. Läkituse allkirjastasid parlamendiliikmed ja opositsiooniparteide juhid, kes soovivad peatada ÜK lahkumise EL-ist.

Johnson, kelle valitsusel on parlamendis ühekohaline enamus, on jäänud endale kindlaks, et riik peab lahkuma EL-ist hiljemalt 31. oktoobriks, ükskõik kas leppeta või ilma.