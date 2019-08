Rootsi konservatiiv: meil on vaja igavamaid poliitikuid

Mullu septembris toimunud parlamendivalimised tõid Rootsis sedavõrd segase seisu, et sotsiaaldemokraatide ja roheliste valitsus eesotsas Stefan Löfveniga sai ametisse alles jaanuari keskel. Võimukõneluste käigus lõhenes ka parempoolne poliitblokk Allianss, kui Keskpartei ja Liberaalid hülgasid just erimeelsuste tõttu Rootsi Demokraatidele toetumise ning sisserändeküsimustes senised mõttekaaslased moderaadid ja Kristlikud Demokraadid ning aitasid võimule hoopis vasakpoolse valitsuse.

Varem Moderaatliku Koonderakonna noorteühenduse juhtkonda kuulunud ja tänavu erakonna eurovalimiste nimekirjas kõrgel kohal olnud Göthbergi sõnul on partei kibeda maigu jätnud võimuvõitluse järel suunanud nüüd pilgu tulevikku ning loodab järgmisteks valimisteks pakkuda välja integratsioonikava, mis võtaks Rootsi Demokraatidelt sisserändest rääkimisel relvad, ning ehk taastada ka Alliansi.

Väljast vaadates tundub, et moderaatidel on identiteedikriisis ja parteil on raske otsustada, mis suunas edasi minna. Kuidas näete asja partei seest vaadates?

Pean siiski ütlema, et meile endale tundub, et asjad on üsna hästi. Selge, et eelmisel sügisel olime väga pettunud, kuna meil ei õnnestunud moodustada valitsust. Arvasime, et teeme seda. Enamik inimesi arvas, et teeme seda. Riksdagis on ju mittesotsialistlik enamus.