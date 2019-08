Valge Maja abi kinnitas Trumpi huvi Gröönimaa vastu

Kudlow ütles Fox Newsi saates, et ei hakka ennustama, mis võib juhtuda, kuid rõhutas, et Gröönimaa on strateegiline koht, kus on palju väärtuslikke maavarasid.

Gröönimaa on suuresti autonoomne, kuid selle välis- ja julgeolekupoliitika otsustatakse Kopenhaagenis.

Kuigi saarel on ruutkilomeetreid 2,1 miljonit, siis elab seal vaid umbes 56 000 inimest. Enamik saarest on jää all.

Saarel on tõepoolest palju loodusvarasid, kuid Gröönimaa majandus on Taanist väga sõltuv. Gröönimaa eelarvest pea 60 protsenti - 591 miljonit dollarit - maksab Taani.

Ühendriikide ametnikud peavad Gröönimaad USA riikliku julgeoleku jaoks tähtsaks. Taani ja USA sõlmisid aastakümneid tagasi kaitseleppe, mis annab USA sõjaväele Gröönimaal sisuliselt piiramatud õigused ning seal asub USA kõige põhjapoolsem baas - Thule õhuväebaas.

Seal asub USA ballistiliste rakettide varajasse hoiatussüsteemi kuuluv radarijaam. Baasi kasutavad ka USA õhuväe kosmosejuhatus ning Põhja-Ameerika õhu- ja kosmosekaitse väejuhatus (NORAD).

USA on proovinud Gröönimaad Taanilt osta kaks korda. Esimene katse jäi 1867. aastasse, kui USA välisministeerium asus uurima Gröönimaa ja Islandi ostmist. Teine katse oli 1946. aastal, kui president Harry Truman pakkus Taanile saare eest 100 miljonit dollarit. Taani ütles pakkumisele ära.

Gröönimaa välisministeerium teatas reedel avalduses, et saare võimud on valmis arutama äriküsimusi, kuid kinnitas, et saar ei ole müügiks.

«Gröönimaa on rikas hinnaliste ressursside poolest nagu mineraalid, puhtaim vesi ja jää, kalavarud, mereannid, taastuvenergia ja see on seiklusturismi uus piiriala,» kirjutas ametkond Twitteris.

«Me oleme avatud äritegevusele, kuid mitte müügile,» lisas ministeerium.