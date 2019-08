Niinistö ja Putini kokkusaamised kui tavapärane praktika

Putin on presidendina Soomes käinud viis korda ning Soome presidendid Venemaal Putini ametiajal üle 20 korra. Peaministrina käis Putin Soomes samuti mitmeid kordi ning tihedam läbikäimine ongi tekkinud just Putini ja Niinistö vahel.

Esimest korda kohtusid Niinistö ja Putin 2012. aastal Venemaal ning seejärel aasta hiljem Soomes. Niinistö, kes üritab olla nii neutraalne kui võimalik, on suutnud tekitada teatud usaldussuhte enda ja Putini vahele. Niinistöt on peetud n-ö «isalikuks» figuuriks, kellega Putinil on palju ühist, näiteks armastus hoki vastu.