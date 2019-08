Iisraeli peaministri solvunud naine üritas lennuki kokpitti sisse murda

Peaministri kantselei vahejuhtumit otseselt ei eitanud, kuid väitis, et kirjeldus sellest on moonutatud. «Oli arusaamatus, mis lahendati kohe ning lend kulges plaanipäraselt,» selgitas peaministribüroo kõneisik. «Lugu turvameestest on samuti täielik vale. See on järjekordne katse juhtida tähelepanu kõrvale oluliselt rahvusvaheliselt visiidilt, kus peaminister käis.»