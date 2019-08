London lõpetab Brexiti järel kohe EL-i kodanike liikumisvabaduse

See on üks poliitikamuutustest, mille tõi endaga kaasa Boris Johnsoni saamine peaministriks.

Umbes 3,6 miljonile juba Suurbritannias elavale EL-i kodanikule on teatatud, et nad peavad taotlema alalise elaniku staatust. Johnsoni eelkäija Theresa May ajal alanud programmi raames on avalduse esitanud umbes miljon inimest.