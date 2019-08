Britid lõpetavad septembris enamikul EL-i kohtumistel osalemise

ÜK Brexiti-ministeerium ütles avalduses, et aega, mida kulutatakse Brüsseli kohtumiste ettevalmistamiseks, on parem kulutada riigi Euroopa Liidust lahkumise ettevalmistamiseks.

«See otsus peegeldab fakti, et ÜK lahkumine EL-ist 31. oktoobril on nüüd väga lähedal ning paljud arutelud EL-i kohtumistel on liidu tulevikust pärast ÜK lahkumist,» märgiti avalduses.