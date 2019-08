Putin on taas naabrimees Niinistöl külas

Helsingi valmistub täna vastu võtma Venemaa presidenti Vladimir Putinit. Linn on suviselt rahulik ning ei ole erilist märki, et kohe saabub siia tähtis külaline –vaid presidendilossi lähistel asuvaid veekogusid kammitakse läbi, et teha kindlaks, et seal pole midagi kahtlast.