Minister: Kanada ei kavatse repatrieerida Džihaadi Jacki

Ministri sõnul langetasid Letts ja teised kaalutletud otsuse lahkuda Kanada demokraatiast, reisida maailma teise otsa, et ühineda «mitme põlvkonna kõige kurjema ja vägivaldsema terrorismiga».

Goodale rõhutas, et need isikud peavad vastutama oma otsuste ja tegude eest.

Varem sel aastal ütles Letts usutluses ühele brittide meediaväljaandele, et sooviks Suurbritanniasse naasta.

«Suurbritannia pole mind aidanud kahe ja poole aasta jooksul ning ka Kanada pole midagi teinud. Ma alati arvasin, et Kanada on parem riik, aga see oli illusioon,» tõdes Letts.