Magus elu Brüsselis: Euroopa tippametis töötav eestlanna saab palgale lisaks kopsakat hüvitist

EUobserveri andmetel on Carri kuupalk oma põhitööl enne maksude mahaarvamist 8600 eurot. Selle eest, et ta hommikutundidel aga Majandus- ja Sotsiaalkomitee (EESC) konverentsile läks, maksis EESC talle veel niinimetatud töölähetuse hüvitist, mis pidanuks aitama katta majutusele, toidule ja kohalikule transpordile tehtavad kulud. Aastate jooksul on naisele maksud Belgias toimunud kohtumistel osalemise eest hüvitisi kümnete tuhandete eurode ulatuses.