Prantsuse presidendi sõnul on Amazonase põlengud rahvusvaheline kriis

«Meie maja on leekides. Sõna otseses mõttes. Lõõmab Amazonas, mis toodab 20 protsenti kogu hapnikust. See on rahvusvaheline kriis. G7 liikmed - arutame kahe päeva jooksul seda hädaolukorda,» kirjutas Macron Twitteri vahendusel.

Brasiilias on aasta esimese kaheksa kuuga puhkenud pea 73 000 metsatulekahju, mida on kogu eelmise aastaga võrreldes pea kaks korda rohkem, teatas riiklik kosmoseuuringute instituut INPE esmaspäeva hilisõhtul.

INPE kogub andmeid satelliitidega ning neid täiendatakse reaalajas. Andmed näitavad, et sel aastal on piirkonnas puhkenud enim metsatulekahjusid just Brasiilias. Teine on Venezuela 26 453 ja kolmas Boliivia 16 101 tulekahjuga.