Põhja-Korea välisminister nimetas USA välisministrit mürktaimeks

Ri Yong-ho avaldus näib vähendavat takerdunud tuumakõneluste jätkumise võimalust. Kõrge USA diplomaat ütles varem sel nädalal, et Washington on valmis kõnelusi taasalustama. Päev varem lõpetasid USA ja Lõuna-Korea sõjavägi õppuse, mida Pyongyang pidas pealetungi harjutamiseks.

Ri hambusse näisid häivat Pompeo sõnad ühes intervjuus, milles ta ütles, et Washington hoiab Põhja-Koreal sanktsioonid, kuniks Põhja-Korea tuumarelvitustamiseni.

Põhja-Korea välisministri sõnul ei saanud ta Pompeo «hooletuid avaldusi» mööda lasta, sest pooled kaaluvad tuumakõneluste taasalustamist. Ri sõnul on Pompeo «jultunud», sest ta «anus» Põhja-Korea tuumarelvitumist ning üritas Pyongyangis käies ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uniga kohtudes kahepoolseid suhteid parandada.

Aprillis nõudis Põhja-Korea, et president Donald Trump eemaldaks Pompeo tuumakõnelustelt.

Ri sõnul on Põhja-Korea valmis nii dialoogiks kui ka vastasseisuks. Samas hoiatas ta, et Põhja-Korea üritab jääda «Ameerika suurimaks ohuks», kui Ühendriigid jätkavad Põhja-Koreale sanktsioonidega vastu seismisega.

Minister pidas ilmselt silmas usutlust, mis Pompeo andis varem sel nädalal Washington Examinerile. Usutluse käigus ütles Pompeo, et USA Põhja-Koreale kehtestatud sanktsioone ei tühista «ning jätkab töötamist esimees Kimi ja Põhja-Korea liidrite veenmiseks, et nende jaoks on kõige õigem tuumarelvad ära anda».