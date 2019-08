Brasiilia president saadab relvajõud appi Amazonase metsatulekahju kustutama

Ametlike andmete kohaselt on Brasiilias sel aastal registreeritud 76 720 metsatulekahju, mis on suurim arv alates 2013. aastast. Eksperdid peavad selle põhjuseks hoogustuvat metsatustamist.

Kolmapäeval ja neljapäeval süttis umbes 700 uut tulekahju, teatas riiklik kosmoseuuringute instituut (INPE). See on omakorda saastanud õhku linnades, sealhulgas São Paulos, kus tihe sudu nädala algul päeva ööks muutis.

Kogu maailmas on korraldatud meeleavaldusi seoses tulekahjudega Amazonase metsades, mida peetakse «planeedi kopsudeks» ning eluliselt tähtsaks kliimamuutuste kontrolli all hoidmiseks.

Bolsonaro, kelle sõnul on põhjuseks eelkõige põud, süüdistas keskkonnaaktiviste ja vabaühendusi keskkonnapsühhoosi tekitamises, et kahjustada Brasiilia majandushuve. Lisaks väitis ta, et vabaühendused ise on tulekahjud süüdanud.