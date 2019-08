Trump flirtis mõttega pidada järgmine G7 tippkohtumine oma golfiklubis

«See on suurepärane koht. Seal on tohutult aakreid, sadu. Seega saame hakkama ükskõik millega,» lausus USA president Prantsusmaal Biarritzis G7 tippkohtumisel ajakirjanikele.

«Inimestele see väga meeldib,» kuid lõplikku otsust pole langetatud, lisas Trump.

«See on kohe lennuvälja kõrval, mõne minuti kaugusel... Lisaks on selles hooned, kus on 50-70 ühikut, mistõttu saab iga delegatsioon oma hoone,» lausus ta.