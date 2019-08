Ukraina propagandaeksperdid: Ukraina kodusõda oleks Venemaa jaoks ideaalne

Kreml on olnud pikalt propagandavõtete ekspert. Milliseid desinformatsioonitaktikaid Kreml praegu Ukrainas kasutab ja kas need on viimaste aastate jooksul muutunud?

Brunova-Kalisetska: Venemaa kasutab ukraina keelt kõnelevaid inimesi ja meediat, et pakkuda oma narratiive ka ukraina keeles. Nii et kui viimase viie aasta jooksul on kostnud ettepanekuid, et kogu riigi meedia peaks olema ukrainakeelne, ei võeta arvesse, et need narratiivid võivad levida ka ukraina keeles, samuti inglise või eesti keeles. Nad kasutavad eri keeli, et levitada oma narratiivi kogu Euroopas, mitte ainult Ukrainas.