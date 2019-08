Soome manitseb EL-i ametnikke ostma odavamaid Brüsseli lennupileteid

Soome uudisteagentuuri STT kohaselt märgiti ametnikele saadetud teates, et seoses juulikuus alanud Soome eesistumisega Euroopa Liidu Nõukogus on oodata märgatavat kasvu Helsingi ja Brüsseli vahelises lennuliikluses.

Peussa ei teadnud, kas sarnane sõnum on saadetud ka teistele EL-i organisatsioonidele.

«Kuna KLM-i, Lufthansa või Air France`i hinnavahe Finnairi otselendudega on üsna märgatav (lend ümberistumisega Amsterdamis, Münchenis või Pariisis võib olla vaid kolmandik Finnairi hinnast) ning ooteajad on väga lühikesed (40-45 minutit) ja mõnel juhul on väljumised ja saabumised Brüsseli Midi raduteejaamas, soovitame tungivalt teil kaaluda võimalusel odavamaid alternatiive,» seisis ametnikele saadetud sõnumis.