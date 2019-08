Saksa paremäärmuslased kavandasid Chemnitzis migrandijahti

Saksimaa kaitsepolitsei jõudis Chemnitzi paremäärmuslaste kirjavahetust uurides järeldusele, et äärmuslased olid võtnud eelmise aasta meeleavalduste ajal eesmärgiks korraldada sihipäraseid rünnakuid välismaist päritolu isikutele, selgub väljaande Süddeutsche Zeitung ning ringhäälingujaamade WDR ja NDR uurimisest.

Saksimaa politsei järeldas nüüd juurdluse tulemusena, et meeleavaldajatel oli selge valmidus kasutada vägivalda politseinike, välismaist päritolu isikute, poliitiliste vastaste ja ajakirjanike vastu, teatas Süddeutsche Zeitung.

Raporti sõnul näitab paremäärmuslaste vestluste uurimine, et välismaalaste vastu pandi toime tegelikke vägivallaakte. Samuti kiitlesid mõned meeleavaldajad selle üle, et on migrante rünnanud.