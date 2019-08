Zelenskõid usaldab rekordilised 70 protsenti ukrainlasi

Tema sõnul usaldatakse uuringu kohaselt ka Zelenskõi meeskonna liikmeid Dmõtro Razumkovit, kelle näitaja on +25, ja Andri Bogdani, kelle näitaja on +5.

«Mis puutub teistesse poliitilistesse juhtidesse, kes pääsesid ülemraadasse, siis nende usalduse näitaja on pigem negatiivne, isegi Svjatoslav Vakartšukil on see -25. Juri Boikol -35, Julia Tõmošenkol -63 ja Petro Porošenkol -72. See näitab, kuivõrd ületab umbusk usalduse,» märkis Bekeškõna.