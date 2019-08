Itaalias näitas taas jõudu Stromboli vulkaan

Stromboli saare pindala on vaid 12 ruutkilomeetrit ning see tõuseb veepinnast 924 meetri kõrgusele, kuid enamik sealsest vulkaanist on vee all. Stromboli on praegu üks vähestest vulkaanidest, mis on pea pidevalt aktiivne, märgib Itaalia riiklik geofüüsika ja vulkanoloogia instituut.