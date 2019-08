Salvini võis oma võimalused maha mängida

Itaalia Demokraatlik Partei (PD) ja populistlik Viie Tähe Liikumine (M5S) pidid ajaga võidu jooksma, et leida lahendus siseminister Salvini tekitatud kriisile, mis algas tema erakonna Liiga 8. augusti teatega, et nemad lahkuvad M5Siga moodustatud valitsusliidust, vahendab The Guardian.