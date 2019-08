Trump: Fox News ei tööta enam meie heaks

«Fox ei tööta enam meie heaks,» ütles ta kolmes Twitteri postituses, milles väljendas oma pahameelt, et telekanal oli andnud liiga palju aega tema demokraatidest konkurentidele.

Trump tunnistab vabalt, et jälgib Foxi iga päev ning isegi arvustab neid vahel jooksvalt Twitteris.

Kuid tema armastuslugu Foxiga on viimastel kuudel pisut kuhtunud.

«Uus New @FoxNews on hüljanud miljonid suurepärased inimesed! Me peame hakkama otsima uut uudisteväljaannet,» tõdes president.