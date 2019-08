Trump pani aluse USA kosmoseväejuhatusele

«See on pöördeline päev, mis tunnistab kosmose keskset tähtsust Ameerika julgeoleku ja kaitse jaoks,» lausus Trump Valges Majas peetud tseremoonial.

«SpaceCom tagab, et Ameerika domineeriv roll kosmoses ei sattu kunagi ohtu,» lausus president.

Uus väejuhatus liigitab kosmose - kaasaegse sõjapidamise jaoks elutähtsad satelliidid ja suurel kõrgusel tegutsevad lennukid - lahingutandri kategooriasse. See hakkab struktuurilt sarnanema USA keskväejuhatusele (CENTCOM), mis juhib sõjalisi operatsioone Lähis Idas, ja Vaikse ja India ookeani väejuhatusele, mis juhib sõjalisi operatsioone Vaikse ookeani lääneosas ja Aasias.

Seni on USA relvajõududes kosmoses sõjapidamise teemad olnud allutatud õhujõududele. SpaceCom-i loomine suurendab valdkonna tähtsust, edendab kosmosesõjaks vajalikke spetsiifilisi süsteeme ja väljaõpet.

«Meie riiki ähvardavad ohud on pidevas muutumises ja ka meie peame pidevalt muutuma,» lausus Trump. «Meie vastased on paigutamas orbiidile uut tehnoloogiat, et võtta sihikule USA satelliidid, mis on elutähtsad nii meie operatsioonidele lahinguväljal kui ka eluviisile kodus.»

«Meie tegevusvabadus kosmoses on samuti elutähtis iga Ühendriikide vastu välja tulistatud raketi tuvastamise ja hävitamise jaoks,» lausus president.

Kosmoseväejuhatuse ülemaks saav õhujõudude kindral John Raymond ütles enne Valge Maja tseremooniat, et USA rivaalid Hiina ja Venemaa on juba kulutamas tohutuid ressursse kosmoseoperatsioonidele, kus nad usuvad, et suudavad konflikti korral USA eeliseid vähendada.

Väljakutsete seas on vastaste tegevus USA side ja GPS-satelliitide segamisel aga ka maismaalt tulistatavate rakettidega satelliitide hävitamine, nagu Hiina tegi 2007. aastal.

«Me oleme strateegilisel ristteel, kus pole midagi, mida me ühise koalitsioonina teeme, mida ei tee võimalikuks kosmos,» lausus Raymond USA kaitseministeeriumis ajakirjanikele.

«Ma olen veendunud, et kosmos on sõjapidamise piirkond. Ma olen veendunud, et meie eluviis ja sõjapidamisviis sõltuvad kosmosevõimetest,» lausus kindral.

Kosmoseväejuhatus on Pentagoni 11. väejuhatus ja teine, mis on loodud viimase kahe aasta jooksul.

Eelmisel aastal moodustas kaitseministeerium kübersõjaoperatsioonide keskusest küberväejuhatuse.

Trumpil on aga kosmoseväejuhatusest palju kaugemale ulatuv visioon sõjapidamisest kosmoses. 2018. aasta juunis andis ta kaitseministeeriumile käsu luua kosmoseväed eraldiseisva väeliigina.

See oleks palju kulukam ettevõtmine, mis vajaks kongressi heakskiitu.