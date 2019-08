Türgi: Gibraltarilt lahkunud Iraani naftatanker suundub Liibanoni

Çavuşoğlu ei täpsustanud, kas Liibanon on tankeri lõppsihtkoht.

«Me ostame endiselt Iraanilt gaasi, kuid me ei osta naftat,» lausus välisminister ja lisas, et Türgi jälgib tankeri liikumist väga tähelepanelikult.

USA nõudis esialgu laeva arestimist, kuid Gibraltari kohus sellega ei nõustunud. Seejärel on Ühendriigid väljastanud määruse tankeri arestimiseks ning on hoiatanud riike, et nad ei tohiks tankerit oma sadamatesse lubada.