India Assami osariigis jääb kaks miljonit inimest kodakondsuseta

Osariigi kodanikeregistris (NRC) on 31,1 miljonit inimest, kuid Assami valitsuse laupäevase avalduse kohaselt on 1,9 miljonit inimest õigusteta jäetud.

Enamik väljatõugatuist on ilmselt moslemid.

33 miljoni elanikuga vaeses Assami osariigis on olnud juba Briti koloniaalvõimu aastatel suur sisseränne. 1971. aasta Bangladesi iseseisvussõja ajal pagesid sealt Indiasse miljonid inimesed.

See on põhjustanud ka usu- ja etnilisi pingeid. Aegajalt on lahvatanud tõsisem vägivald, näiteks 1983. aastal nõudis veresaun 2000 inimese elu.