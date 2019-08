Hongkongi politsei vastas kümnetele tuhandetele meeleavaldajatele pisargaasi ja kummikuulidega

Vastuseis meeleavaldajate ja politsei vahel liikus läbi linnakeskme. Ühel hetkel oli kesklinnas suur barrikaadide ja prahi lõke, mille politsei kiiresti kustutas. Üldiselt oli politsei reageerimine kiirem ja ägedam kui eelmistel nädalatel, mis võib CNNi hinnangul olla märk sellest, et politsei kannatlikkus väheneb.

Algselt oli laupäevaks kavandatud ulatuslik demokraatiameelne meeleavaldus, kuid see katkestati pärast seda, kui korraldajad ei suutnud politseilt luba saada. Nädala jooksul aset leidnud vahejuhtumid tekitasid muret ka võimaliku vägivaldse eskaleerumise pärast pärast seda, kui tuntud protestide korraldajat ründasid maskeeritud mehed pesapallikurika ja noaga.

Niiviisi üritas politsei ohjeldada protestiliikumist, mis sai alguse vihast kavandatud õigusaktide üle, mis lubavad väljaandmist Mandri-Hiinas ja mis laienes hiljem üleskutseks demokraatiale kartuses, et Hiina pigistab Hongkongi vabadusi, kirjutab France24 .

Hiina eitab Hongkongis sekkumise süüdistust, mis on tema sõnul siseasi. Riik on protestid hukka mõistnud ja hoiatanud, et rahutused teevad majandusele kahju.