Iisraeli peaminister tõotas Läänekalda asundused annekteerida

Netanyahu ütles uue kooliaasta alguse puhul Elkana asunduses peetud kõnes, et ümberasustamisi enam ei tule ja kõik kogukonnad saavad «Iisraeli riigi osaks».

Pisut rohkem kui kahe nädala pärast on Iisraelis uued valimised ja ilmselt püüab Netanyahu annekteerimislubadust korrates parempoolsete valijate toetust kindlustada.

Netanyahu ja tema Likudi partei pingutavad kõvasti, et saavutada 17. septembri valimistel võimalikult suur osavõtt ja võtta ära hääli mõjukale asundusliikumisele lähedastelt paremparteidelt.

«Jumala abiga kehtestame me juudi võimu kõigis kogukondades, Iisraelimaa kõigis osades,» kuulutas peaminister pühapäeval.

Rahvusvahelise õiguse silmis on Iisraeli asundused ebaseaduslikud ning need takistavad rahuprotsessi, sest asuvad maadel, mida palestiinlased peavad osaks oma tulevasest riigist. Nende annekteerimine annaks palestiinlaste riikluslootustele surmahoobi.

Erekati sõnul on rahvusvaheline kogukond kohustatud Iisraelile «aastakümneid väldanud süstemaatiliste kuritegude» eest sanktsioonid kehtestama.

Netanyahu taga seisab Valge Maja. USA presidendi Donald Trumpi administratsioon on läbi viinud selgelt Iisraeli soosivat poliitikat ja USA suursaadik Iisraelis David Friedman ütles juunis, et Iisraelil on õigus vähemalt osa Läänekaldast annekteerida.