Beslani ohvrite lähedased nõuavad endiselt sõltumatut uurimist

Tšetšeeni mässulised jooksid 2004. aasta 1. septembril Beslani linnas koolile tormi, millega algas pantvangikriis. Mässulised nõudsid Vene sõdurite lahkumist Tšetšeeniast ning võtsid üle 1100 pantvangi, kaasa arvatud umbes 800 last.

Pärast kolm päeva kestnud tulutuid läbirääkimisi kärgatasid koolis plahvatused, mille järel sisenesid hoonesse Vene julgeolekuüksused. Vastasseisus hukkus 334 inimest, teiste seas 184 last.

Euroopa Inimõiguste Kohus (ECHR) otsustas 2017. aastal, et Vene võimude tegevuses pantvangiolukorra lahendamisel esines «tõsiseid puudujääke» nii surmava jõu kasutamise ennetamises kui ka kasutamises.

Venemaa argumenteeris, et valis parima tegutsemisviisi, kuid paljud ellujäänud ja nende sugulased arvavad, et tulevahetuse puhkemises on süüdi julgeolekujõud.