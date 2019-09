Leedu kutsus Hongkongi toetusmiitingu intsidendi tõttu välja Hiina suursaadiku

Noodis märgitakse, et Hiina saatkonna esindajate tegevus, mis oli suunatud demokraatlike vabaduste vastu ning rikkus avalikku korda, on vastuvõetamatu.

«Hiina poolt kutsuti kohtumisel rakendama vajalikke meetmeid, et säärased vahejuhtumid tulevikus ei korduks,» märkis ministeerium avalduses.

Leedu välisminister Linas Linkevičius ütles BNS-ile, et Hiina diplomaadid astusid üle igasugusest sündsuse piirist. Ta kinnitas, et diplomaadid võivad meeleavaldusi jälgida, kuid mitte neisse sekkuda.

«Mõne diplomaadi käitumine ületas meie andmetel piiri, millest diplomaadid peaksid kinni pidama. Väljendasime selle üle pahameelt ja nõudsime, et edaspidi taoline käitumine ei korduks,» ütles minister BNS-ile.

«Meie hinnangul ei käi see diplomaatilise staatusega kokku. Nende osalus ürituses oli sallitavast innukam. Leedu on vaba riik, siin võib mõtteid ja arvamusi vabalt avaldada, kuid seda tuleb teha avalikku korda rikkumata. See puudutab eelkõige kodanikke, kuid ka diplomaatiline korpus peab jääma erapooletuks. Jälgida võib, kuid nad ei tohi sekkuda meeleavaldustesse või pikettidesse,» lisas Linkevičius.