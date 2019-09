Meedia: Türgi võimupartei otsustas ekspeaministri välja heita

Aastatel 2009-2014 välisministrina ja 2014-2016 peaministrina töötanud Davutoğlu on süüdistanud hiljuti erakonda oma aluspõhimõtetest kõrvale kaldumises.

Davutoğlu ei ole esimene kunagine Erdoğani liitlane, kellega Türgi kauaaegne liider on viimastel aastatel tülli läinud. See on juhtunud ka endise presidendi Abdullah Güli ja endise asepeaministri Ali Babacaniga - mõlemad AKP asutajaliikmed.