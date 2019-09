Iraan välistas otsekõnelused USA-ga

«Kui Ühendriigid tühistavad kõik sanktsioonid... siis oleks võimalik rääkida (nendega) 5+1 kohtumistel nagu varem,» lisas Rouhani viitega tuumaleppe osapooltele. «Meile on tehtud mitu ettepanekut (USA-ga kõnelusi pidada) ning meie vastus on alati olnud eitav.»

Seni on riik suurendanud uraani rikastamise astet ja selle varutud hulka. Nüüd aga ütles Rouhani, et «tulevatel päevadel» loobub Iraan kolmandastki piirangust, kuid leppe järelejäänud osapooled oma lubadusi ei täida.

Rahvusvaheline Aatomienergiaagentuur (IAEA) teatas reedel, et Iraani tuumakütuse varust 10 protsenti on rikastatud 4,5 protsendile, mis on rohkem leppes sätestatud 3,67 protsendist. Lisaks on Iraan varunud uraani leppes sätestatud 300 kilo asemel 360.